Diocesi: Savona-Noli, dal 7 ottobre al 7 novembre il XXXI Festival musicale “Le vie del Barocco”

(Foto diocesi Savona-Noli)

È in programma dal 7 ottobre al 7 novembre nelle chiese e negli oratori della diocesi di Savona-Noli, il XXXI Festival musicale “Le vie del Barocco”, organizzato dall’associazione Collegium Pro Musica con il sostegno del ministero della Cultura, dell’assessorato Cultura della Regione Liguria, della Fondazione Agostino De Mari di Savona e di Metco. Lunedì 7 ottobre, alle ore 20,30 nell’oratorio Nostra Signora di Castello a Savona, “Improvvisazioni su Bach e oltre” con Erich Oskar Huetter al violoncello e Stefan Heckel alla fisarmonica. Venerdì 18 ottobre, alle ore 20,30 nella chiesa San Michele Arcangelo a Celle Ligure, il concerto “Passione e virtuosismo di C. Philipp Emanuel Bach” con Massimo Mercelli al flauto traverso e Michele Croese al clavicembalo e all’organo. Venerdì 25 ottobre, alle ore 20,30 nell’oratorio Sant’Anna in piazza Giuseppe Ronco a Noli, “Da Lully ai Beatles” dell’ensemble di flauti dolci di Collegium Pro Musica, con Stefano Bagliano a dirigere Fabiano Martignago, Cecilia Massenzana, Daniele Rodi e Luca Ventimiglia. Giovedì 7 novembre, alle ore 20,30 nell’oratorio San Giuseppe a Varazze, “Van Dick e Van Eyck”, con Mariagrazia Liberatoscioli voce recitante, Stefano Bagliano ai flauti, Francesco Zoccali alla tiorba, Marco Giulio Bagliano alla viola da gamba e Matteo Flavio Bagliano al liuto. L’ingresso è ad offerta libera ed è consigliata la prenotazione su collegiumpromusica.com o al numero 3356314095.