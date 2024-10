Conferenze episcopali regionali: Basilicata, a Matera convegno regionale dei catechisti sulla ministerialità a servizio della Chiesa

“La ministerialità a servizio della Chiesa che genera alla vita cristiana”. Questo il tema del convegno regionale dei catechisti della Basilicata in programma oggi pomeriggio e domani presso la Casa Sant’Anna di Matera per iniziativa dall’Ufficio catechistico regionale della Conferenza episcopale della Basilicata.

L’appuntamento in programma per questo fine settimana – spiega don Pasquale Giordano, direttore dell’Ufficio catechistico regionale – “intende seguire tre principi che ne determinano la scansione e la finalità: riconoscere, interpretare e scegliere. Riconoscere, intende porci all’interno delle questioni in gioco, a partire dai cambiamenti in atto per quanto riguarda l’annuncio e la catechesi. Per questo la prima parte del convegno è una giornata di studio sabato 5 ottobre. Saremo aiutati dalla dott.ssa Simona Loperte, don Jourdan Pinhero e don Mario Castellano. Interpretare, ci introduce al tema dei criteri attraverso i quali immaginare la comunicazione del Kerygma, avendo come riferimenti fondamentali la Scrittura e l’ascolto di narrazioni che mettono in evidenza la forza attrattiva dell’annuncio. Questo principio verrà sviluppato nella relazione di mons. Franco Giulio Brambilla, dalla video narrazione che illustrerà la catechesi in Basilicata e dalla tavola rotonda in cui si confronteranno i responsabili regionali dei principali associazioni e movimenti ecclesiali presenti in regione. Scegliere è il momento dedicato all’elaborazione di alcuni passi orientativi in vista di un annuncio rinnovato e adatto per l’oggi. Il convegno non deve essere un evento fine a sé stesso ma la tappa iniziale per l’elaborazione di linee regionali per la evangelizzazione e la catechesi di ispirazione catecumenale”.

I lavori, che prenderanno il via alle 15 di oggi, saranno introdotti da mons. Giuseppe Antonio Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, delegato della Conferenza episcopale della Basilicata per Catechesi, liturgia e Caritas. Lo stesso presule chiuderà anche il convegno nel pomeriggio di domani.

