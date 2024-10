ConCoralloTV: 8 ottobre al via il nuovo programma “Un posto a tavola” con ai fornelli mons. Giulietti

(Foto Tv2000)

È pronto a partire il nuovo programma “Un posto a tavola”, 10 puntate di 20 minuti ciascuna dedicate ad un piatto tipico regionale cui si lega un cammino italiano dei pellegrini. Un programma che guarda al prossimo Giubileo e che mette insieme bellezza della cucina italiana con la sapienza racchiusa nelle grandi e piccole vie percorse dai pellegrini. E così, nel raccontare ad esempio come realizzare il risotto alla zucca si descrive la bellezza della via Francigena; attraverso la preparazione delle fave in insalata si può conoscere la via Amerina; oppure nel mettere insieme gli ingredienti per elaborare un buon piatto di spaghetti all’ascolana si fa luce anche sulla profondità del Cammino Francescano della Marca e così seguendo le ricette di tanti altri piatti della tradizione della ricca e variegata cucina italiana. All’interno delle mura accoglienti della cucina dell’antico Ospitale per pellegrini San Martino di Lucca, troviamo col suo grembiule da “chef” l’Arcivescovo Paolo Giulietti. Con lui, insolito cuoco, si proverà ad esplorare le radici della cultura italiana attraverso il cibo e, assaporando i piatti che hanno nutrito il corpo e l’anima di chi ha percorso questi cammini millenari, sarà possibile seguire contemporaneamente anche gli antichi sentieri dei pellegrini. Una produzione di TVL Pistoia in collaborazione con le emittenti televisive del circuito Corallo. La prima puntata è prevista per il prossimo 8 ottobre alle ore 19,20 e sarà trasmessa anche da diverse emittenti che aderiscono al circuito cattolico “ConCoralloTV” (TeleClubItalia ; TDS Tele Diocesi Salerno; Telesperanza Tv; Icaro Rimini Tv; TelePace; Teleradio Pace TV ; Tele Liguria Sud; Luna TV; Bergamo TV; Teletutto; Telenova; Emme Tv; Video Novara; Tele Dehon; Padre Pio Tv; TeleRadio Padre Pio; Teleregione Live; Telemistretta; Videoregione; TSD; Firenze TV; TVP; TVL; Telepace Trento; Telebellunodolomiti; TeleChiara; TelePace).