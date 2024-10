Spiritualità: Missionari Vincenziani, “Tre giorni con Maria” da domani in Calabria nella diocesi d i San Marco Argentano-Scalea

Dalla Sicilia il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa torna in Calabria: da domani al 19 ottobre sarà a Cittadella del Capo (Cs), in diocesi di San Marco Argentano – Scalea, nella parrocchia di San Francesco di Paola. Spiega il parroco don Giovanni Celia: “Nella comunità parrocchiale di Cittadella del Capo, fin dal mio arrivo (2003) ho parlato ai fedeli della Medaglia Miracolosa. L’unica medaglia approvata dalla Chiesa. E il 27 novembre di ogni anno abbiamo festeggiato la ricorrenza con il triduo, la supplica e la distribuzione delle medaglie”. Don Celia h accolto “con gioia la lodevole” iniziativa dei padri Vincenziani della “Tre giorni con Maria” e ne ha fatto richiesta: “ora – dice – ci prepariamo ad accogliere la Madonnina, sicuro che Lei dispenserà anche in questo piccolo borgo della terra di Calabria numerose grazie”. Domani alle 17 è prevista l’accoglienza della sacra effige della Madonna della Medaglia Miracolosa e a seguire il Santo Rosario e la celebrazione Eucaristica. Giovedì mattina visita alle scuole elementari e medie; alle 16 catechesi mariana; alle 17.30 il Santo Rosario. Alle 18 la Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Stefano Rega, vescovo di San Marco Argentano-Scalea. Alle 21 Veglia vocazionale mariana. Venerdì 18 ottobre visita agli anziani in casa di riposo e nelle scuole; alle 16 catechesi mariana; alle 17.30 il Santo Rosario; alle 18 la Celebrazione Eucaristica. Alle 21 Liturgia Penitenziale e Confessioni. Sabato 19 ottobre visita agli ammalati; alle 16.30 incontro con i ragazzi del catechismo; alle 17 incontro con gli adulti; alle 17.30 Santo Rosario; alle 18 la Santa Messa, il saluto e la distribuzione della Medaglia Miracolosa. Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Cittadella del Capo è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Spiega padre Mario Sirica, membro della Commissione “Tre giorni con Maria”: “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della “Tre giorni con Maria” in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. Per p. Valerio Di Trapani, Visitatore d’Italia, commenta: “Si tratta di uscire per andare nelle Comunità ecclesiali che intendono accogliere la proposta dei Missionari Vincenziani di animazione della Comunità Parrocchiale proponendo loro incontri di catechesi per giovani e adulti, di preghiera, di riconciliazione sacramentale, di visita alle persone fragili e malate e di amicizia con i giovani e adolescenti nei loro contesti di vita”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /