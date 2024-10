Diocesi: Caritas Roma, aprirà ufficialmente a dicembre come segno giubilare un nuovo Emporio. La presentazione giovedì 17 ottobre

Prevenire e contrastare la povertà alimentare in una rinnovata prospettiva culturale e di animazione pastorale: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Povertà alimentare e carità politica”, che la Caritas diocesana di Roma promuove per giovedì 17 ottobre nella parrocchia di San Giovanni Bosco. Durante la mattinata sarà presentato e sarà possibile visitare il nuovo Emporio della Solidarietà “Don Bosco”, che sarà aperto ufficialmente da dicembre come segno giubilare. Si tratta del sesto Emporio della Solidarietà nella diocesi di Roma, una forma di sostegno che è nata – prima in Italia – proprio nella Capitale nel 2008 con il primo Emporio nella Cittadella della carità a Ponte Casilino. Sono seguiti gli Empori realizzati negli altri settori e prefetture della diocesi. Nel corso di 15 anni hanno avuto sostegno alimentare 11.469 nuclei familiari, complessivamente 39.229 persone, 18.285 delle quali minori; gli alimenti distribuiti sono stati 5.466 tonnellate. In occasione della Giornata mondiale di lotta contro la povertà e alle soglie del Giubileo della Speranza, dunque, la Caritas invita a una riflessione basata sulla concretezza dell’esperienza fin qui condotta attraverso gli Empori della Solidarietà, allo scopo di approfondire il significato e l’attualità dell’impegno per prevenire e contrastare le cause di una condizione ancora molto diffusa. La prossima apertura del sesto presso la parrocchia di San Giovanni Bosco consentirà – attraverso un convegno e delle iniziative di animazione territoriali – di presentare – spiega una nota – queste esperienze come strumenti di animazione pastorale e culturale sul tema della povertà alimentare. Giovedì tre saranno i momenti che caratterizzeranno a Giornata: una tavola rotonda, la presentazione e la visita dell’Emporio e, nel pomeriggio, l’animazione territoriale con stand e laboratori per dare voce quanti si occupano di povertà alimentare. L’incontro di approfondimento si aprirà alle ore 9 nel Cinema-Teatro “Don Bosco”: un confronto tra mondo ecclesiale, esperti e istituzioni, che vedrà la partecipazione del vescovo mons. Baldassare Reina, vicario generale di papa Francesco per la diocesi di Roma; don Marco Pagniello , direttore di Caritas Italiana; Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana di Roma; Massimiliano Maselli, assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio; Francesco Laddaga, presidente del Municipio VII; Fabio Massimo Pallottini, presidente della Centrale del Latte di Roma; Davide Marino, esperto di povertà alimentare per il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente; Maria Bianco, teologa del Centro Hurtado della Pontificia Università Gregoriana; Francesca Romana Busnelli, dell’Università Pontificia Salesiana moderati da Stefano Caredda, direttore di Redattore Sociale. Alle ore 12 la presentazione e la visita al nuovo Emporio della solidarietà “Don Bosco”. Sarà il vescovo mons. Paolo Ricciardi, ausiliare per il Settore Est, a presentare l’iniziativa.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /