Lecce: sabato il premio Manibus che racconta e promuove il made in Italy

Si svolgerà sabato 19 ottobre a Lecce la cerimonia di premiazione, cofinanziata da Regione Puglia e Pugliapromozione, del Premio Internazionale Manibus nato per raccontare e promuovere il made in Italy e le eccellenze. La cerimonia di premiazione sarà condotta da Livio Beshir, conduttore di Rai Uno, e Alina Liccione, conduttrice televisiva di Telenorba. Guest star il cantante Michele Zarrillo, che presenterà alcuni dei suoi successi. Il Premio, sotto la guida del direttore artistico Nicola Miulli, premierà le eccellenze dell’artigianato, nazionali e internazionali, e i grandi nomi legati alla valorizzazione della cultura e del “made in Italy”. Nell’ambito del Premio sarà ospitata la personale di Enrico Dicò, “Dreams in the dark”, visitabile da domenica 20 ottobre a sabato 30 novembre 2024 presso il Castello Carlo V di Lecce mentre sabato 26 ottobre, aprirà la collettiva “Manibus Experience – Racconti di Puglia”, visitabile sino al 30 novembre 2024 presso il Castello di Copertino.

