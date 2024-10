Diocesi: Asti, nuovo bando delle borse di studio del Progetto Culturale

Verrà presentato venerdì 18 ottobre nel salone del seminario il nuovo bando delle borse di studio promosso dal Progetto Culturale della Diocesi di Asti in collaborazione con il Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti. Sei le borse – informa una nota della diocesi – che verranno messe a disposizione in questa nuova edizione dell’iniziativa, la numero sedici, che come sempre è contraddistinta dal fatto che gli assegni non verranno consegnati alla fine del ciclo di studi, bensì al momento della scelta della tesi da discutere, proprio per favorire concretamente il percorso di ricerca volto alla redazione della loro trattazione scientifica. Il bando ha, infatti, lo scopo di incentivare gli studenti universitari a trattare, nelle loro tesi – di laurea triennale, magistrale, di master o di dottorato di ricerca – tematiche inerenti l’economia, la cultura, la società, la ricerca, la scienza e le tecnologie, da porre in stretta relazione ai territori e alle comunità della Provincia e/o Diocesi di Asti, anche in considerazione di quanto riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Cinque le borse di studio del valore di 500 euro che verranno assegnate poi a giugno a cui se ne aggiunge una del valore di 1000 euro, offerta dalla Caritas Diocesana in memoria di a Melita Rabbione, dirigente scolastico e professoressa, persona di profonda fede cristiana e ampia cultura, dedita all’accoglienza e al volontariato senza confini. Le borse verranno presentate alle 18 nel salone del Seminario, con ingresso da piazzetta del Seminario, 1 alla presenza del vescovo Marco Prastaro. Al termine dell’incontro don Mauro Canta, parroco di Cisterna e Ferrere, incaricato diocesano alla Pastorale Universitaria e assistente diocesano del settore giovani di Azione Cattolica e dell’Uciim, presenterà il suo nuovo libro “Vangelo per fuori sede” (Effatà Editrice).

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /