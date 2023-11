Papa Francesco: Angelus, “non posso affacciarmi dalla finestra per un’infiammazione ai polmoni”

“Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni e a leggere la riflessione sarà mons. Braida, che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene! Grazie tante per la vostra presenza”. Lo ha detto il Papa prima della recita dell’Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta. Quindi ha invitato ad affrontare le povertà “con amore” e “col servizio: non voltandosi dall’altra parte, ma dando da mangiare e da bere, vestendo, ospitando, visitando, in una parola facendosi vicini a chi è nel bisogno”.