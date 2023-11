Papa Francesco: Angelus, “il nostro mondo è minacciato dal pericolo climatico, questo è contrario al progetto di Dio”

“Oltre che dalla guerra, il nostro mondo è minacciato da un altro grande pericolo, quello climatico, che mette a rischio la vita sulla Terra, specialmente le future generazioni. E questo è contrario al progetto di Dio, che ha creato ogni cosa per la vita”. È l’ammonimento del Papa, dopo la recita dell’Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta: “Perciò, nel prossimo fine settimana, mi recherò negli Emirati Arabi Uniti per intervenire sabato alla COP28 di Dubai. Ringrazio tutti coloro che accompagneranno questo viaggio con la preghiera e con l’impegno di prendere a cuore la salvaguardia della casa comune”.