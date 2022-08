Papa Francesco: arrivato a L’Aquila

Il Papa è arrivato a L’Aquila. L’elicottero, partito dal Vaticano alle 7.50 di questa mattina, è atterrato allo Stadio Gran Sasso. In forma privata, Francesco si è trasferito in auto a Piazza Duomo, dove è stato accolto dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo Metropolita di L’Aquila; dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e da Cinzia Teresa Torraco e Pierluigi Biondi, rispettivamente il Prefetto e il Sindaco di L’Aquila. Accompagnato dal card. Petrocchi, il Santo Padre entrerà in Duomo per una visita privata: sul sagrato del Duomo, Papa Francesco incontra i familiari delle vittime del terremoto del 6 aprile del 2009, le autorità e i cittadini presenti e rivolge loro un saluto. Al termine, il Santo Padre si congeda e si trasferisce in auto alla Basilica di Santa Maria in

Collemaggio per la celebrazione della Messa, la recita della preghiera dell’Angelus e il rito dell’apertura della Porta Santa.