Papa a Malta: conferenza stampa aereo, “ho questo problema al ginocchio, speriamo che vada bene”

(Foto Vatican Media/SIR)

Nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Malta a Roma, il Papa ha parlato anche delle sue attuali condizioni di salute. “La mia salute è un po’ capricciosa, ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di deambulazione, di camminare, è un po’ fastidioso, ma sta migliorando, almeno posso andare”, ha detto Francesco, secondo quanto riferisce Vatican News: “Due settimane fa non potevo fare nulla. È una cosa lenta, vediamo se torna indietro, ma c’è il dubbio che a questa età non si sa come finirà la partita, speriamo che vada bene”. Durante il suo viaggio apostolico a Malta, che si è appena concluso, il Papa per la prima volta ha utilizzato un elevatore per scendere e salire sull’aereo, evitando di salire e scendere dalla consueta scaletta.