Papa a Malta: arrivato al Centro per i migranti di Hal Far

Il Papa è arrivato al Centro per i migranti “Giovanni XXIII Peace Lab”, ultimo appuntamento pubblico e momento culminante del suo viaggio apostolico a Malta. Dopo essersi congedato dal personale e dai benefattori della nunziatura apostolica di Malta, Francesco si è recato in auto verso Hal Far. Al suo arrivo al centro, è stato accolto dal direttore della pastorale dei migranti e dal direttore del Centro e insieme si sono diretti verso il teatro all’aperto, dove sono presenti circa 200 migranti. Durante il tragitto il Papa sosta brevemente presso un alloggio e saluta i suoi abitanti. Dopo il canto d’inizio e il saluto di padre Dionisio Mintoff, due ospiti del Centro portano la loro testimonianza, dopo la quale Francesco pronuncia il suo discorso. Al termine, dopo l’accensione delle candele davanti all’immagine della Madonna insieme ad una famiglia di migranti e la recita della preghiera universale, il Papa si trasferisce in auto all’aeroporto di Malta per la cerimonia di congedo da Malta.