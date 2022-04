Papa a Malta: cerimonia di congedo e telegramma al presidente della Repubblica maltese

Concluso l’incontro con i migranti presso il Centro Migranti “Giovanni XXIII Peace Lab”, il Papa si è trasferito in auto all’aeroporto di Malta per la cerimonia di congedo. Al suo arrivo è stato accolto dal presidente della Repubblica, George William Vella, all’ingresso della Presidential Lounge and Ministerial CIP Lounge, dove ha avuto luogo un breve incontro in privato. Dopo l’esecuzione degli inni e il saluto delle rispettive delegazioni, Francesco è salito a bordo di un A320neo/Air Malta per far rientro in Italia. L’aereo con a bordo il Papa di ritorno dal viaggio apostolico a Malta è decollato alle 19.15. Subito dopo la partenza in aereo da Malta, il Santo Padre ha fatto pervenire al presidente della Repubblica di Malta un telegramma in cui si legge: “Al momento della partenza da Malta per il mio ritorno a Roma, rinnovo la mia profonda gratitudine a Sua Eccellenza, alle autorità civili e a tutto il popolo maltese per la calorosa gentilezza e ospitalità mostrate durante la mia visita. Prego che, attraverso l’intercessione di San Paolo Apostolo, la sua nazione sia abbondantemente benedetta d a Dio Onnipotente”.