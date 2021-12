Papa Francesco: atto di venerazione a Piazza di Spagna e preghiera a Santa Maria Maggiore

(Foto ANSA/SIR)

Questa mattina, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, poco prima delle 6.15, Papa Francesco si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacolata, anche quest’anno in forma privata. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Mentre attorno era notte, il Papa ha deposto un cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera, chiedendoLe il miracolo della cura, per i tanti malati; della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica; e della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri”. Alle 6.20 Papa Francesco ha lasciato Piazza di Spagna e si è recato a Santa Maria Maggiore, dove ha continuato la preghiera davanti all’icona di Maria Salus Populi Romani. Poco dopo le 7 ha fatto ritorno in Vaticano.