Tv2000: la settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2020

Le anticipazioni del palinsesto di Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky) dal 27 aprile al 3 maggio. Due nuove partenze lunedì 27: alle 12.50 la prima puntata del programma Maestri, diretto da Andrea Salvadore, e in prima serata la serie La Bibbia, ideata da Roma Downey e Mark Burnett. Due appuntamenti de l’Italia in preghiera: mercoledì 29 alle 21 la recita del Rosario dal santuario di santa Maria della Grottella a Copertino (Puglia) e venerdì 1 maggio l’Atto di affidamento del Paese a Maria, organizzato dalla Cei, trasmesso dalla basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (diocesi di Cremona e provincia di Bergamo). Sempre venerdì 1 maggio, in seconda serata il documentario di Andrea Savadore Lavori in corso, sul mondo del lavoro al tempo del coronavirus. Sabato 2 maggio parte Soul.Testimoni, il programma condotto da Monica Mondo che racconta i protagonisti di questo tempo con le loro storie di umanità e fede; in onda il sabato alle 20.50 e la domenica alle 20.30. Poi, dedicate a Maria: la messa in diretta dal Duomo di Napoli, sabato 2 maggio, e la messa dalla Cattedrale di Velletri in onore della Madonna delle Grazie, domenica 3, entrambe alle ore 19.

Continuano lo slot dedicato ai bambini, dal lunedì al sabato a partire dalle 12.20 – con Caro Gesù. Insieme ai bambini, il catechismo in famiglia e La Cantastorie, il programma di fiabe con Martina Folena e le musiche di Mario Incudine – e i racconti sulla Chiesa italiana ai tempi del coronavirus, con il programma Rete di Speranza,dal lunedì al venerdì alle 19.30.

Tre messe: alle ore 7 in diretta dalla cappella di Santa Marta con Papa Francesco

alle 8.30 dalla Cappella del Policlinico Gemelli (dal lunedì al venerdì) e dal Santuario del Divino Amore (sabato e domenica), e alle ore 19 sempre dal Santuario del Divino Amore

Inoltre, alle 12 la recita del Regina Coeli dalla santa casa di Loreto (la domenica da san Pietro con Papa Francesco), alle 15 la coroncina alla Divina Misericordia da Gela, alle 18 e alle 20 la recita del Rosario.

Anche su InBlu Radio, emittente radiofonica della Cei: alle 7 la messa celebrata da Papa Francesco e alle 19 la messa dal santuario del Divino Amore di Roma. In seconda serata, alle 22.30 si trasmette in differita la recita del Rosario.

Prima e seconda serata

lunedì 27

ore 21.05 La Bibbia, del 2013 ideata da Roma Downey e Mark Burnett (pt 1- 2)

martedì 28

ore 21.05 Ciclo Un sorriso al giorno (commedie) – Meet John Doe, di Frank

in seconda serata Retroscena (replica mercoledì) – Dal Teatro che guarda ai giovani e al futuro con la Biennale di Venezia, a quello che predilige gentilezza e pacatezza che pervade il Santarcangelo Festival, la più antica manifestazione italiana dedicata alle arti della scena contemporanea.

mercoledì 29

ore 21.00 L’Italia in Preghiera – Recita del Rosario dal Santuario si santa Maria della Grottella a Copertino

ore 22.00 programma Beati Voi. Tutti i Santi (Sant'Ignazio di Loyola)

giovedì 30

ore 21.05 Ciclo Momenti di gloria (sui valori nello sport) – Una bracciata per la vittoria, di Russell Mulcahy

venerdì 1

ore 21.00 Atto di affidamento a Maria, alla basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (diocesi di Cremona e provincia di Bergamo).

Ore 22.00 il documentario Lavori in corso di Andrea Savadore, sul mondo del lavoro al tempo del coronavirus.

Ciclo Il cinema dal mondo – Giorni e nuvole, di Silvio Soldini

in seconda serata Effetto notte (in replica domenica e mercoledì- seconda serata) Rotocalco sul cinema. Protagonista Caludia Gerini che si racconta come attrice e come donna.

sabato 2

ore 21.10 programma Segreti. I misteri della storia, con Cesare Bocci (due puntate su Maria di Nazareth)

domenica 3

ore 21.10 Period drama – Orgoglio e pregiudizio (pt. 5 e 6), di Simon Langton

Week end

Sabato

ore 8.00 Il Credo nei mosaici di Monreale – Approfondimento sulla preghiera del Credo attraverso i mosaici del Duomo di Monreale

ore 14.30 Borghi d’Italia – Speciale Capoluoghi con protagonista Genova

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica, con padre Giulio Michelini

ore 20.50 Soul – Le interviste dell’anima. Con Amedeo Capetti, medico infettivologo al Sacco di Milano, e Cristiana Forni un’infermiera consacrata, che lavora al Rizzoli di Bologna

Domenica

ore 14.20 Borghi d’Italia – Ventotene (Latina)

ore 15.20 Il mondo insieme – alla scoperta del pianeta

ore 20.30 Soul – Le interviste dell’anima. Con don Alberto Debbi, un giovane pneumologo, che ha scelto di tornare in corsia, per curare il corpo e l’anima, e il direttore della Caritas di Bergamo, don Roberto Trussardi.

Programmi quotidiani

ore 7.30 e ore 9.10 dal lunedì al sabato

Bel tempo si spera Le storie positive dell’Italia che vive l’emergenza sanitaria con speranza, sorriso e forza: interviste e tanti ospiti in collegamento per proporre uno sguardo allegro su attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo e arte.

ore 10.00, lunedì martedì, giovedì e venerdì

Il mio medico Tutte le novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari dal mondo della medicina in collegamento dagli ospedali d’Italia.

ore 11, dal lunedì al sabato

Quel che passa il convento Cooking show propone le ricette della tradizione regionale italiana.

ore 12.20, dal lunedì al sabato

ore 12.20, dal lunedì al sabato

Caro Gesù. Insieme ai bambini striscia quotidiana che si rivolge ai più piccoli, per stare loro vicini in questo tempo di emergenza, con le loro domande a Gesù. In ogni incontro, della durata di dodici minuti, si affronta un tema centrato su una parola chiave: la noia, la tristezza, la paura, l'amicizia, il tempo…

ore 12.35, dl lunedì al sabato

La cantastorie Una cantastorie racconta ai bambini le fiabe più belle: quelle dei nonni, quelle popolari, quelle classiche, che appartengono al patrimonio regionale d’Italia e di tutti i paesi del mondo. Le fiabe esorcizzano la paura, fanno sognare e lasciano messaggi che aiutano a crescere.

Ore 12.50, dal lunedì al sabato

Maestri C’è una crisi del maestro? E chi sono oggi i maestri? Da don Milani ai maestri di strada di Napoli, passando per i maestri televisivi che hanno aiutato ad alfabetizzare il Paese, la società ha smesso di occuparsi di loro. Come se la digitalizzazione e la conoscenza diffusa avessero reso superflua la presenza degli educatori di mestiere. Due maestri a puntata, con la loro classe, la casa, la famiglia, gli alunni di ieri e di oggi. Un viaggio a “tre dimensioni”: nel passato, nel presente e nel futuro. La memoria è ripercorsa con esponenti del panorama culturale e letterario: Marco Rossi Doria, Ferruccio De Bortoli, Giuseppe De Rita, Franco Gabrielli, Paola Gassman e Lia Levi.

ore 14, dal lunedì al venerdì. Il sabato alle 19.30

L’ora solare Un’ora al giorno per raccontare l’angolo luminoso della vita quotidiana. Di quella personale e di quella collettiva. Il presente e il passato, l’attualità e la memoria legati dal filo rosso delle storie personali di chi non si è arreso, di chi ha cercato un senso, di chi ha tracciato una nuova strada, di chi ha trovato una speranza.

ore 15.20, dal lunedì al venerdì

Siamo noi Attualità, approfondimenti, inchieste. Per raccontare l’Italia che cambia, che dialoga, che condivide, che non ha paura, che accoglie e che costruisce bene comune.

ore 17.30, dal lunedì al venerdì

Il diario di Papa Francesco Trenta minuti per riflettere a partire dalle parole e dalle iniziative di Papa Francesco, grazie alle testimonianze e alle riflessioni degli ospiti diversi. Uno spazio importante è dedicato alle omelie di Santa Marta, alle catechesi del mercoledì e a tutti gli appuntamenti principali dell’agenda del Pontefice.

ore 19.30 dal martedì al venerdì

ore 19.30 dal martedì al venerdì

Rete di speranza Le voci della Chiesa al tempo del coronavirus, cogliendo l'occasione per riflettere sul cambiamento che la Chiesa italiana sta vivendo. Ogni giorno alcune di queste voci "catturate" nella Rete: voci di speranza, esempi di una nuova "Chiesa in uscita", testimonianze di un popolo di Dio che nel momento della prova riconosce l'essenzialità di una fede viva, capace di rispondere alle domande più profonde che l'esperienza che stiamo vivendo pone nel cuore di ciascuno di noi.

ore 19.30 ogni lunedì, e in seconda serata lunedì e giovedì)

Buone notizie settimanale che porta alla luce storie di personaggi, protagonisti o comparse, che hanno tutti lo stesso desiderio: la ricerca del bene. Racconti dall’Italia e dal mondo, che spesso nessuno vede.

sabato ore 13.50 e domenica in seconda serata

Indagine ai confini del sacro Un settimanale di inchiesta giornalistica su pseudo apparizioni, sedicenti veggenti, strane lacrimazioni, pericolosi gruppi religiosi, stravaganti eventi mistici. Storie, volti e cronaca in cui la superstizione si confonde con la fede e il sacro si veste di paganesimo.