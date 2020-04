“A Sua Immagine”: 25 e 26 aprile. Le catechesi social di don Alberto Ravagnani, il Vangelo con suor Alessandra Smerilli e speciale “Ritornare alla vita”

Oratorio social con don Alberto Ravagnani, ma anche il Vangelo commentato da suor Alessandra Smerilli e infine un talk con don Marco Pozza e mons. Massimo Mosconi sul “Ritornare alla vita”, oltre il Covid-19. Ecco i temi delle puntate di “A Sua Immagine”, sabato 25 e domenica 26 aprile su Rai Uno. “A Sua Immagine” è un programma Rai realizzato in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti. Sabato 25 aprile, alle ore 15.55 su Rai Uno, dallo studio di “A Sua Immagine” di Saxa Rubra a Roma Lorena Bianchetti si collega con don Alberto Ravagnani, giovane sacerdote di Busto Arsizio, che in questa fase di quarantena sta sperimentando delle catechesi social per continuare a dialogare con i suoi ragazzi dell’oratorio. I suoi video stanno diventando un piccolo caso in Rete, incontrando grande seguito tra giovani e adulti.

A commentare il Vangelo della domenica, nello spazio “Le ragioni della speranza”, torna suor Alessandra Smerilli, ordinario di Economia Politica alla Pontificia facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium”. Suor Alessandra ci accompagna a comprendere le parole del Vangelo dagli spazi dall’Istituto Spallanzani di Roma, incontrando medici e infettivologi in prima linea nell’emergenza Covid-19. “Ritornare alla Vita” è il titolo della puntata talk di “A Sua Immagine”, domenica 26 aprile alle ore 10.30 su Rai Uno. In dialogo con la conduttrice Lorena Bianchetti ci sono in collegamento web don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, e mons. Massimo Mosconi, Cancelliere arcivescovile di Milano. Al centro della riflessione la vita oltre il Covid-19, provando a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel e a riprogettare con fiducia il domani.

Alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, linea alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica questa settimana viene trasmessa da Roma, dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, con la regia tv di Simone Chiappetta e il commento di Simona De Santis.

Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento del Regina Coeli di Papa Francesco, alle ore 12, trasmesso eccezionalmente dalla sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano.