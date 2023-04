Siccità. Bagnara (esperto): “Pensare a un’agricoltura diversa, con un forte controllo dell’acqua e un miglioramento della fertilità dei terreni”

La crisi di acqua è ormai un dato di fatto. E lo è anche per tutta l’Emilia Romagna. Lo conferma anche Gian Luca Bagnara, economista esperto di agri business e dal 2021, tra i numerosi incarichi ricoperti, vicepresidente del network di esperti per la Biodiversità dei suoli, braccio operativo scientifico dell’Osservatorio internazionale della Fao, che abbiamo raggiunto per affrontare il delicato tema della siccità

(Foto ANSA/SIR)