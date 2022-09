Un fiume di fango su Cantiano e Pietralunga. Mons. Paolucci Bedini (Gubbio) in attesa di raggiungere la zona

Strade e piazze della cittadina di Cantiano stamattina sono irriconoscibili dopo la valanga di acqua, fango e detriti che ha attraversato il borgo marchigiano ai confini con l’Umbria. Nel tardo pomeriggio di ieri, già intorno alle ore 19, quello cantianese è stato uno dei primi territori colpiti dalla straordinaria precipitazione piovosa che si è mossa come un fronte dirompente fra l’Appennino e l’Adriatico.

(foto: Daniele Morini)