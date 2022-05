Cammino sinodale. Trieste e Verona: “Allargare lo sguardo e sentire chi è fuori”

Il cammino sinodale, dalla fine dello scorso anno ad oggi, ha messo in moto migliaia di fedeli e non solo in tutta Italia. Non solo perché in quasi ogni parte del Paese la vicinanza con altre culture e religioni è strettissima e il viaggio intrapreso ha l’intenzione di incontrarle. Un esempio è dato dalle diocesi di Trieste e Verona, due baluardi del Nord Est, dove la presenza di cittadini di origine straniera è consolidata e diffusa

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

L’idea di fondo è trovare un metodo per riuscire ad alzare la visuale. L’immagine invece somiglia a tanti cerchi concentrici, dove il perno è il Vangelo. Il risultato per ora sono le riflessioni, le schede e l’ascolto di centinaia di persone in diocesi e ambiti differenti.

Il cammino sinodale, dalla fine dello scorso anno ad oggi, ha messo in moto migliaia di fedeli e non solo in tutta Italia. Non solo perché in quasi ogni parte del Paese la vicinanza con altre culture e religioni è strettissima e il viaggio intrapreso ha l’intenzione di incontrarle. Un esempio è dato dalle diocesi di Trieste e Verona, due baluardi del Nord Est, dove la presenza di cittadini di origine straniera è consolidata e diffusa. Nella città giuliana, la mescolanza di culture è nel Dna. “Nel percorso abbiamo coinvolto la comunità slovena tramite un referente interno alla commissione dedicata al sinodo per far emergere le peculiarità ed il contributo di questa popolazione che vive a fianco della componente italiana. Abbiamo, inoltre, sentito tutte le voci della città, attraverso la Commissione ecumenismo e dialogo interreligioso. Per noi è automatico entrare in dialogo con altre realtà”, spiega Paola Santoro, laica consacrata delle Cooperatrici oblate missionarie dell’Immacolata che la mattina insegna religione in un istituto superiore e il pomeriggio si occupa di attività estrattive in qualità di ingegnere.

A parte il Covid, “che ha reso una sfida anche solo incontrarci in presenza”, la guerra ha sconvolto tutto. Anche il cammino sinodale: “Trieste è una porta. I profughi dall’Ucraina avevano bisogno di una assistenza di prima necessità: cibo, giochi per i bambini e il loro inserimento a scuola. Ci siamo chiesti come rispondere immediatamente. Sono stati aperti gli oratori, sia per le mamme sia per i figli”.

La città vanta anche una vocazione scientifica per via della presenza di università e centri di ricerca. Nel percorso sinodale è stato coinvolto quindi il laboratorio “Scienza e fede” tramite il quale la commissione ha intercettato i ricercatori. “L’idea – commenta Santoro – era di non ascoltare solo le persone interne alla Chiesa ma di allargare lo sguardo e sentire anche chi è fuori”. Chi è spesso all’esterno sono gli adolescenti che dopo la comunione a volte lasciano la parrocchia perché non va di moda. “Tramite gli insegnanti di religione abbiamo coinvolto 95 classi con studenti dai 14 anni in su. I ragazzi hanno rilevato quasi nella totalità l’esigenza di avere dei testimoni e non solo dei maestri. Ci ha fatto piacere scoprire che hanno un’immagine positiva della Chiesa, sanno riconoscere i pregiudizi come etichette attaccate. Dicono poi che mancano cristiani felici di esserlo, che vivono le parrocchie felici di starci dentro”.

Per la referente della diocesi di Trieste, dalle tante risposte arrivate alla commissione emerge “voglia di dialogo con chi è fuori e con le varie realtà. Voglia di andare incontro ai giovani, di trovare un modo per intercettare i bambini e le famiglie. Voglia di collaborare con chi è già dentro la Chiesa”.

In finale, Santoro sintetizza così: “è emerso il bisogno di fare sinodo, lavorare insieme il più possibile anche con realtà diverse. E allo stesso tempo il bisogno di essere ascoltati e di ascoltare”. La prospettiva adesso è di impegnarsi nelle relazioni. “Nelle singole parrocchie – spiega – si vogliono dare vita ad attività non per forza di lectio divina ma di vita quotidiana, per un confronto sulle dinamiche di tutti i giorni”.