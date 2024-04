Belle sempre “Col seno di poi…” Un progetto a sostegno delle donne con un tumore al seno

Quello al seno è il tumore che colpisce di più le donne e l’incidenza è in aumento nelle donne giovani, sotto i 50 anni. Ad incidere sull’insorgenza del tumore alla mammella, come si chiama in termine medico, sono “lo stile di vita e l’ambiente” afferma Paolo Burelli, senologo del Centro di medicina. “In Veneto l’incidenza del tumore al seno è del 44% - aggiunge Burelli -, in Sicilia del 28%. Poi sono in aumento le ’donne mutate’, al 5%, che presentano un tumore alla mammella o all’utero, trasmesso geneticamente dalla madre”. Il dottor Burelli è membro dell’associazione Amiche per la pelle, che si occupa della prevenzione del tumore della mammella e l’umanizzazione delle cure

Quello al seno è il tumore che colpisce di più le donne e l’incidenza è in aumento nelle donne giovani, sotto i 50 anni. Ad incidere sull’insorgenza del tumore alla mammella, come si chiama in termine medico, sono “lo stile di vita e l’ambiente” afferma Paolo Burelli, senologo del Centro di medicina. “In Veneto l’incidenza del tumore al seno è del 44% – aggiunge Burelli -, in Sicilia del 28%. Poi sono in aumento le ’donne mutate’, al 5%, che presentano un tumore alla mammella o all’utero, trasmesso geneticamente dalla madre”. Il dottor Burelli è membro dell’associazione Amiche per la pelle, che si occupa della prevenzione del tumore della mammella e l’umanizzazione delle cure.

L’associazione, presieduta da Manuela Tonon, insieme alla cooperativa Castel Monte onlus, con il patrocinio dell’Ulss2, della provincia di Treviso, della città di Conegliano, della commissione provinciale pari opportunità e con il supporto del Centro di Medicina e di Garruzzo Group, organizza un concerto solidale dal titolo “Col seno di poi” che si terrà venerdì 12 aprile alle 20.30 al teatro Dina Orsi di Conegliano. L’Lmi – Laboratorio musicale italiano proporrà un intreccio tra musica e fotografia, attraverso i cantautori italiani che hanno segnato la storia della musica del nostro Paese.

I fondi raccolti serviranno per sostenere il progetto Shealth, con il quale s’intende realizzare articoli di abbigliamento, in primis reggiseni, che soddisfino necessità di benessere, comfort e praticità delle donne operate al seno, con una particolare attenzione ai dettagli e ai tessuti utilizzati, senza dimenticare la raffinatezza e l’eleganza. “Un’iniziativa che si è sviluppata all’interno di Castel Monte impresa sociale grazie all’incontro di donne già occupate all’interno della sartoria, che hanno condiviso un sogno – racconta Laura Bovisa, rappresentante della cooperativa -. Gabriella Marin, la stilista che nel 2021 ha vissuto sulla sua pelle l’esperienza di un tumore al seno, mentre era ancora ricoverata all’ospedale ha affrontato la difficoltà che stava vivendo pensando di realizzare qualcosa di utile al benessere delle donne che, come lei, sono state sottoposte ad una mastectomia. Ha condiviso la sua idea con altre donne dell’impresa sociale e da qui è nato Shealth”.

I prodotti saranno messi a disposizione su una piattaforma e-commerce per raggiungere le donne anche fuori dal Veneto, ma anche in alcuni punti vendita dislocati sul territorio. Amiche per la pelle, principale partner del progetto, ha deciso di sostenere fin da subito l’iniziativa: coinvolgerà le sue associate anche per ottenere suggerimenti e spunti per ampliare la vetrina e rispondere alle loro necessità. L’iniziativa si inquadra tra i progetti che l’associazione sta portando avanti a beneficio delle donne del territorio, sia in termini di prevenzione e diagnosi precoce sia di strumenti per la lotta al tumore al seno.

Tra quest’ultimi, l’iniziativa in collaborazione con il breast team del Centro di medicina Treviso, scelto per mettere in pratica il primo percorso senologico privato in Veneto. Il tramite di Amiche per la pelle, ente accreditato, consente di rendere accessibile e finanziabile questo percorso attraverso strumenti esistenti, quali il welfare aziendale e i fondi assicurativi. Grazie alla convenzione con il gruppo Centro di medicina, tutte le donne iscritte all’associazione hanno una scontistica del 10% su tutti i servizi presenti nelle 50 sedi del network sanitario. Nel corso dell’evento “Col seno di poi” verrà inoltre lanciata una campagna di crowdfunding, allo scopo di coprire i costi di avvio della piattaforma e-commerce. La raccolta fondi si concluderà il 12 maggio, Festa della Mamma.

Per sostenere le attività dell’associazione Amiche per la pelle venerdì 12 aprile alle 20.30 all’auditorium Dina Orsi di Conegliano si tiene il concerto-spettacolo “Cantautorando” con Lmi. Dieci musicisti e tre voci narranti trasporteranno gli spettatori nel “tempio” della canzone d’autore italiana, in un susseguirsi di incontri, racconti, canzoni e musica: da Tenco e Modugno a Vecchioni e Conte, e poi De Gregori, Dalla, Guccini, Fossati… Presenta Adriana Riccio. L’ingresso è libero, con offerta solidale. È necessaria la prenotazione: 351-3008140; info@amicheperlapelle.org.