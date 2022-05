Cammino sinodale. Don Di Leo (Umbria): “I laici vogliono essere protagonisti e non sentirsi manovalanza”

Nella terra di Francesco e Benedetto potrebbe esserci l’ispirazione di un rinnovamento per la Chiesa del terzo millennio. In passato è già avvenuto: prima il santo di Norcia, poi quello di Assisi hanno dato impulso a cambiamenti capaci di travalicare i confini dell’Umbria. È ciò che si augura don Calogero Di Leo, referente del cammino sinodale presso la diocesi di Perugia-Città della Pieve

Nel percorso svolto, una delle istanze emerse è quella di approcciare la nuova evangelizzazione tramite la testimonianza di ogni battezzato, in tutti gli ambiti dell’esistenza. “Lo scopo è camminare insieme e permettere alla Chiesa di annunciare il Vangelo. Attorno a questo, c’è il corollario della bellezza artistica di cui l’Umbria è ricca. Basti pensare ad Assisi. I milioni di pellegrini che ogni anno vengono sono un’occasione unica di evangelizzazione e fare in modo che Cristo sia al centro della vita, che la Chiesa sia una presenza, una compagna di viaggio, nel cammino di vita della gente”.

Fra le criticità emerse dai gruppi sinodali c’è la difficoltà di vivere la condizione di “Chiesa in uscita” per colpa della pandemia. E poi c’è il divario con il mondo dei giovani. “Ci siamo accorti – commenta il referente – che nelle nuove generazioni c’è un atteggiamento di indifferenza. Soprattutto noi che viviamo in una regione totalmente impregnata dei segni del cristianesimo notiamo una contraddizione. Bisogna chiedersi per il giovane di oggi quale sia l’accezione di parole come perdono, realtà, famiglia o peccato. Verso i ragazzi abbiamo un approccio obsoleto”.

All’opposto, dal lavoro sinodale nella diocesi, emerge la necessità di dedicare una pastorale agli anziani. “L’unico che ne parla è Papa Francesco”, sottolinea don Calogero. Altro tema è il rapporto con la società: “la Chiesa non appare ancora attrezzata per affrontare le sfide del mondo contemporaneo, come l’accoglienza delle istanze del mondo omosessuale, la questione degli extracomunitari, dei profughi e dei disabili. Senza dimenticare la fatica per entrare in dialogo con il mondo della cultura”.

Il cammino nella diocesi umbra ha evidenziato più desideri. Il primo riguarda i laici: “vogliono essere protagonisti e non sentirsi manovalanza. In particolare, sulle scelte fatte da Papa Francesco di aprire i ministeri, il laicato femminile nutre grandi speranze. La Chiesa vuole scoprirsi missionaria e ministeriale, casa di tutti, in cui tutti sono responsabili del buon funzionamento”.

Il secondo è il desiderio di spiritualità, che “può sembrare paradossale – afferma – in una società nichilista e materiale come quella occidentale. Ma significa che il desiderio dell’infinito c’è sempre. Dobbiamo saper cogliere queste istanze, riprendere una vita di preghiera che ha nella famiglia il suo luogo sorgivo e trovare spazi di condivisione e lettura della Parola di Dio”. Per rispondere alle sollecitazioni, secondo don Calogero, il clero deve attrezzarsi ed essere “più formato per sentire la gente”. Allo stesso tempo, andrebbero istituiti “gruppi di formazione liturgica per una partecipazione più attiva e consapevole alla vita comunitaria” e pure di formazione politica, visto che “vediamo tutti la carenza di una classe di amministratori formati alla luce del pensiero della Chiesa”.