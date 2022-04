Caritas Bari-Bitonto: quei volti da ritrovare per combattere le nuove povertà

Altro progetto degno di nota è “Riprendi Te”, realizzato grazie ai fondi otto per mille da Caritas diocesana attraverso la Fondazione Opera Santi Medici, con la comunità terapeutica Lorusso Cipparoli, che ha sede a Giovinazzo (nel video diverse voci provengono proprio da lì). Un cammino di recupero per disintossicarsi dalle ludopatie e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti, attraverso l’ascolto di un call center in anonimato, con interventi e strategie mirate. Bari, città dal volto plurale e a vocazione ecumenica, ha una diocesi di 700mila abitanti e vede crescere le contaminazioni. E un’attenzione speciale la richiedono i carcerati e le loro famiglie, come pure le donne vittime di tratta (per le quali c’è la casa d’accoglienza “Micaela”).

“Oggi i poveri non sono invisibili – ammonisce don Vito -. Esistono eccome, ma sono non veduti”.

Pensa ai giovani, lui che è stato assistente ecclesiastico diocesano dei giovani di Azione Cattolica, ad una adeguata progettualità per i loro sogni e le loro aspirazioni.

“Un giovane senza futuro è un ossimoro – conclude il sacerdote -. La povertà educativa è forse la vera emergenza che ci chiama in causa per instaurare alleanze concrete e costose in termini di tempo, sacrifici, energie. Questa nostra era assomiglia al dopoguerra con una differenza sostanziale: manca un senso comunitario che fornisca strade possibili da percorrere e da dove ricominciare.

Tornino i volti

– che è il titolo del libro di Italo Mancini, ma anche concetto ripreso da don Tonino Bello – in questo tempo confuso e indefinito. Dobbiamo ascoltarci, vedere in prospettiva, progettare metri non chilometri, per costruire relazioni che siano iniezioni di fiducia per giovani e adulti”.