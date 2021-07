Michael ed Elisabetta sposi, un amore che sfida anche la malattia

“Questa storia può servire a chi può leggerla e per questo la vogliamo condividere”. Per questo Michael ed Elisabetta, da pochi giorni marito e moglie, hanno deciso di affidarla in esclusiva alle pagine di Toscana Oggi, e che il Sir rilancia, raccontandola nella loro casa a Firenze, un bell’appartamento della Fondazione Tommasino Bacciotti. A benedire le loro nozze, sabato 26 giugno nella chiesa di Santa Maria a Ricorboli, don Fabio Marella, che avevano conosciuto all’ospedale Meyer di cui è cappellano. Non erano capitati lì per assistere un bambino ma perché Michael cinque anni fa ha cominciato ad accusare i sintomi del sarcoma di Ewing, un tumore al bacino che solitamente si manifesta entro i 18 anni e per la cui cura il Meyer è uno degli ospedali migliori.

“Questa storia può servire a chi può leggerla e per questo la vogliamo condividere”. Per questo Michael ed Elisabetta, da pochi giorni marito e moglie, hanno deciso di affidarla in esclusiva alle pagine di Toscana Oggi, sul numero in uscita in questi giorni, raccontandola nella loro casa a Firenze, un bell’appartamento della Fondazione Tommasino Bacciotti. A benedire le loro nozze, sabato 26 giugno nella chiesa di Santa Maria a Ricorboli, don Fabio Marella, che avevano conosciuto all’ospedale Meyer di cui è cappellano. Non erano capitati lì per assistere un bambino ma perché Michael cinque anni fa ha cominciato ad accusare i sintomi del sarcoma di Ewing, un tumore al bacino che solitamente si manifesta entro i 18 anni e per la cui cura il Meyer è uno degli ospedali migliori.

Michael, originario di Termoli, invece di anni oggi ne ha 29, Elisabetta 27. Entrambi ballerini professionisti, specializzati nel latinoamericano, si erano conosciuti a marzo 2014 nel paese di lei, Ruvo di Puglia, per una prova assieme, dato che lui era rimasto da sei mesi senza partner in pista. La prova andò bene e già in estate la nuova coppia di ballo divenne anche coppia nella vita. Tutto sembrava procedere per il meglio; ai viaggi anche all’estero per le gare si affiancavano gli impegni di lavoro per sostenere le spese, fino ai primi dolori alla schiena, alla diagnosi nell’agosto del 2017 e alla successiva decisione di trasferirsi in Toscana per le terapie che inizialmente avevano dato buoni risultati. Alti e bassi che però non sono riusciti a fermare il tumore.