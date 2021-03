Progetto Betlemme, l’accoglienza diffusa è possibile

La Caritas diocesana di Como ha lanciato un progetto per l’accoglienza dei senza dimora nelle parrocchie della città. Un’iniziativa che si affianca ai dormitori temporanei avviati in città nel periodo invernale. Nell’idea degli operatori Caritas l’accoglienza si concluderà alla fine di aprile, parallelamente alla chiusura dei dormitori temporanei, ma non è detto che questi mesi di “tranquillità” non possano servire alle persone senza dimora per riprendere in mano il filo della propria vita ed avviare percorsi nuovi, magari con il sostegno delle stesse parrocchie che li hanno ospitati

“Dormire in strada è dura, specie d’inverno. C’è il freddo, i rumori, non dormi tranquillo perché hai sempre un occhio aperto. La mattina, quando ti svegli, ti senti sporco, non ti puoi cambiare, nemmeno lavarti la faccia. Qui, invece, è diverso ed è anche meglio dei dormitori perché non c’è confusione. La notte passa tranquilla e prima di uscire puoi lavarti, farti una bella doccia, tagliarti la barba. Quando esci ti senti un uomo”. Non servirebbero altre parole, oltre a quelle di Mohamed (nome di fantasia), per capire quanto l’opportunità di accoglienza diffusa nelle parrocchie promossa a Como, per il periodo invernale, dalla Caritas diocesana possa fare la differenza. Questa iniziativa, nata in via sperimentale un anno fa, con una prima accoglienza di quattro persone nella parrocchia di Sant’Agata, è stata rilanciata nel dicembre 2020 con il coinvolgimento di altre due parrocchie e un istituto religioso per un totale di dieci persone accolte.

“Il nostro obiettivo era ed è quello di realizzare un’accoglienza diffusa e leggera sul territorio, per ospitare alcune persone senzatetto in un’ottica di complementarietà rispetto ai due dormitori temporanei attivi in città con una capienza complessiva di circa 60 persone” racconta Beppe Menafra, responsabile di “Porta Aperta”, il servizio della Fondazione Caritas che si occupa di ascolto e orientamento ai servizi per i senza dimora presenti in città. “Alla comunità – spiega l’operatore – viene chiesto davvero il minimo indispensabile: un letto caldo per la notte e una doccia. Il resto dei servizi come mensa, vestiario, ambulatorio medico, continuano ad essere garantiti a livello territoriale”.

Prima di ogni ingresso Caritas, ospite e parrocchia siglano un “patto” scritto di accoglienza con le modalità da seguire all’interno dello spazio concesso per l’ospitalità, compreso il rispetto delle normative sanitarie in atto per l’emergenza Covid. “Questo ruolo di garanzia è molto importante – precisa Menafra -: siamo noi operatori a conoscere le persone e a scegliere per ogni contesto chi ci sembra più adatto, così da evitare problemi e fatiche a chi accoglie. In ogni caso, se l’ospite non dovesse attenersi alle regole, sarà Caritas a farsi carico della mediazione fino ad arrivare all’allontanamento dalla struttura”.