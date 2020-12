Milano: il “tocca a noi” in questo strano Sant’Ambrogio

La crisi generata dal Covid-19 ha colpito duro in Lombardia e il capoluogo vive la patronale con una festa in tono minore. Dall'arcivescovo Delpini parole di incoraggiamento e di speranza. "Vorrei riconoscermi nel popolo delle donne e degli uomini di buona volontà, di quelli - ha affermato nel Discorso alla città e alla diocesi - che sono rimasti al loro posto, che hanno sentito in questo momento la responsabilità di far fronte comune, di moltiplicare l’impegno"

Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, durante il discorso pronunciato il 4 dicembre nella basilica di Sant'Ambrogio (foto ANSA/SIR)

Non è il solito Sant’Ambrogio. La Milano di oggi, nel tempo della pandemia, soffre come soffre il resto del Paese, il resto del mondo. Il Covid-19 ha colpito duro in Lombardia e la metropoli risente della crisi sanitaria, economica e sociale. Meno luci per le strade in questo 7 dicembre, quando si ricorda il vescovo e patrono della città. Negozi tutt’altro che sfavillanti. Metà della gente per strada. Piazza Duomo meno affollata e, soprattutto, senza turisti.

Le tradizioni ne risentono. Si rinuncia alla fiera degli “Oh bej! Oh bej!”, l’inaugurazione della stagione della Scala è in tono minore, la consegna degli “Ambrogini d’oro” va in streaming. Persino i “firòn” di castagne e il castagnaccio, tipici di questi primi giorni di dicembre, sembrano avere un altro sapore.

Nelle celebrazioni religiose si cerca di tornare al senso di comunità: anche Milano ha bisogno di ritrovarsi, di fermarsi a pensare… e di accogliere parole di speranza.

Ci pensa, in questo senso, l’arcivescovo Mario Delpini che, venerdì scorso, ai primi vespri della solennità di Sant’Ambrogio, nell’antica basilica che ne custodisce le spoglie, rivolge il discorso “Tocca a noi, tutti insieme”. La disanima del tempo presente, la denuncia dell’individualismo, l’invocazione di un sogno-progetto condiviso, lo portano ad affermare: “Vorrei riconoscermi nel popolo delle donne e degli uomini di buona volontà, di quelli che sono rimasti al loro posto, che hanno sentito in questo momento la responsabilità di far fronte comune, di moltiplicare l’impegno. Trovo pertanto giusto fare l’elogio di quelli che rimangono al loro posto: grazie a loro la città funziona anche sotto la pressione della pandemia. […] Rimangono al loro posto e fanno andare avanti il mondo: gli ospedali funzionano, i trasporti, i mercati, i comuni, le scuole, le parrocchie, i cimiteri, gli uffici funzionano. Dietro ogni cosa che funziona c’è il popolo, che nessuno può conteggiare, di coloro che rimangono al proprio posto”.