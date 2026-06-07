Approfondimenti
Leone XIV
Cammino sinodale
Giubileo
Tutti
La PAROLA del giorno
Viaggi apostolici

Papa in Spagna: il programma di oggi, 7 giugno

La messa del Corpus Domini in Plaza de Cibeles, che terminerà con la tradizionale processione eucaristica. E’ l’appuntamento pubblico centrale della seconda giornata del Papa in Spagna. Leone XIV si reca in auto scoperta attraversando il centro di Madrid. Alle 10 l’inizio della messa e alle alle 13 il rientro in nunziatura, dove alle 16 è in programma l’incontro privato con i religiosi agostiniani. Alle 17 il Papa si trasferirà alla Movistar Arena, dove alle 18 è in programma l’incontro con il mondo della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport.

© Riproduzione Riservata

Quotidiano

Quotidiano - Italiano

Chiesa

Informativa sulla Privacy