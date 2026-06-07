Leone XIV: “la pace non può essere raggiunta senza la misericordia”

“Il mondo di oggi, con le sue numerose paure e ansie, le tensioni e le guerre, presenta un bisogno sempre più urgente di pace nei cuori sia degli individui che dei popoli”. Lo dice il Papa, nel videomessaggio, in inglese, inviato ai partecipanti al sesto Congresso modiale apostolico della misericordia, in corso a Vilnius fino al 12 giugno. “In mezzo al vortice di violenza che avvelena le relazioni e distrugge vite, la misericordia di Dio chiede di essere accolta nei nostri cuori con il suo incredibile potere di rinnovamento”, sostiene Leone XIV: “È questa misericordia che è capace di trasformare le nostre vite, aprendo la via all’amore e al perdono come caratteristiche distintive del volto di Dio manifestato attraverso di noi”. “La pace che desideriamo così profondamente non può essere raggiunta senza la misericordia”, la tesi del Pontefice: “Uniamo dunque la nostra fiducia nell’infinita misericordia di Dio al nostro impegno personale per costruire una società più accogliente e misericordiosa, a cominciare dalle nostre famiglie”.

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