Papa Leone XIV ad Acerra: il programma della visita del 23 maggio. Incontro con le famiglie delle vittime e i sindaci della “Terra dei Fuochi”

(Foto archivio)

Incontro con le famiglie delle vittime dell’inquinamento ambientale e discorso ai sindaci e ai fedeli della “Terra dei Fuochi”: è il programma della visita pastorale di Papa Leone XIV ad Acerra (Napoli), sabato 23 maggio, reso noto dalla Prefettura della Casa pontificia. Il Papa arriverà in elicottero al campo sportivo “Arcoleo” alle 8.45, accolto dal vescovo mons. Antonio Di Donna. Alle 9.15, nella cattedrale, alla presenza dei vescovi della Campania, del clero e dei religiosi e delle famiglie che hanno avuto vittime dell’inquinamento, il saluto del vescovo e il discorso del Papa. Alle 10.30, in piazza Calipari, l’incontro con i sindaci e i fedeli dei vari comuni della “Terra dei Fuochi”, con il saluto del sindaco di Acerra Tito d’Errico e un secondo discorso di Leone XIV. Decollo da Acerra alle 12, rientro in Vaticano alle 12.45.