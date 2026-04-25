Papa Leone XIV a Pavia e Sant’Angelo Lodigiano: il programma della visita del 20 giugno. Sant’Agostino, adroterapia e santa Cabrini

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Reliquie di sant’Agostino, centro di adroterapia oncologica e venerazione del cuore di santa Francesca Cabrini: è il programma della visita pastorale di Papa Leone XIV a Pavia e Sant’Angelo Lodigiano, sabato 20 giugno, reso noto dalla Prefettura della Casa pontificia. Il Papa arriverà in elicottero a Pavia alle 14.45. Prima tappa al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), dove incontrerà dirigenti, personale medico e alcuni bambini in cura con i genitori. Alle 15.45, nel convento dei Padri Agostiniani, l’incontro con la comunità religiosa e il saluto ai vescovi della Lombardia. Alle 16.15, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, la celebrazione della Parola con la venerazione delle reliquie di sant’Agostino e il discorso del Papa al clero e ai consacrati. Sosta in cattedrale per l’adorazione eucaristica e la visita all’altare di san Siro, primo vescovo e patrono della diocesi. Alle 17.30, in piazza Vittoria, l’incontro con la cittadinanza. Alle 18.45 il trasferimento a Sant’Angelo Lodigiano, accolto dal vescovo di Lodi mons. Maurizio Malvestiti, per la venerazione del cuore di santa Francesca Cabrini nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, con il discorso del Papa. Rientro in Vaticano alle 21.15.