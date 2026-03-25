Vescovi della Puglia: lutto per don Pio Zuppa, teologo e formatore di presbiteri al Seminario di Molfetta

(Foto diocesi Lucera-Troia/IA)

I vescovi di Puglia hanno espresso il proprio cordoglio per la morte di don Pio Zuppa, presbitero della diocesi di Lucera-Troia, affidandone l’anima alla misericordia del Padre. Lo rende noto un comunicato della Conferenza episcopale pugliese diffuso ieri. I presuli hanno manifestato vicinanza fraterna alla diocesi di Lucera-Troia, alla famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscere don Zuppa e di apprezzarne “le straordinarie qualità umane e intellettuali”. Il comunicato ricorda il suo contributo alla riflessione pastorale come “dono prezioso per la Chiesa pugliese”: l’insegnamento della Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica Pugliese, la dedizione come formatore di presbiteri presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di Molfetta e il servizio nell’Istituto Pastorale Pugliese.