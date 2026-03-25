Università Europea di Roma: Pasqua nelle Marche per gli studenti tra servizio, ascolto e solidarietà

(Foto Uer)

Dal Mercoledì Santo alla Domenica di Pasqua un gruppo di studenti dell’Università europea di Roma (Uer) parteciperà nelle Marche alla Missione di Settimana Santa promossa da Gioventù missionaria, vivendo un’esperienza di servizio e prossimità accanto a famiglie, anziani e ammalati, con attività anche nelle parrocchie e percorsi educativi per bambini e ragazzi. L’iniziativa, coordinata dal Centro di formazione integrale nell’ambito della Responsabilità sociale dell’Ateneo e accompagnata dai cappellani insieme a sacerdoti e consacrate del Regnum Christi, intende offrire agli studenti un’occasione concreta di crescita umana e formativa attraverso l’incontro diretto con la realtà. Un impegno che si inserisce nel richiamo di Papa Leone XIV a tradurre la spiritualità di comunione in gesti concreti e quotidiani, contribuendo a formare giovani capaci di leggere le sfide del mondo con empatia, responsabilità e spirito di servizio.