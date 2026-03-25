Commissione Ue: 34,6 miliardi di fondi riassegnati per innovazione, difesa, alloggi

Gli Stati membri hanno riprogrammato 34,6 miliardi di euro dei fondi della politica di coesione 2021-2027 “verso le priorità strategiche più urgenti dell’Ue”, secondo una nota informativa della Commissione. Tra questi figurano il rafforzamento della competitività, il rafforzamento della difesa e della preparazione civile, la promozione di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili, il miglioramento della resilienza idrica e il progresso della connettività energetica. “Questo cambiamento nei finanziamenti dell’Ue rafforzerà il vantaggio competitivo dell’Europa, rafforzerà la sua sicurezza e preparazione, garantirà l’approvvigionamento energetico, renderà la vita quotidiana dei cittadini più accessibile e aumenterà l’indipendenza tecnologica dell’Europa2, sempre stando alla Commissione. I fondi riprogrammati “sosterranno anche lo sviluppo di competenze in materia di preparazione civile, difesa e cybersicurezza, nonché a sostegno del processo di decarbonizzazione”. I finanziamenti riassegnati per priorità strategiche fra l’altro riguardano: 15,2 miliardi di euro per stimolare la competitività attraverso le tecnologie critiche, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze; 11,9 miliardi per rafforzare le capacità industriali nel settore della difesa, la mobilità militare, la preparazione civile e lo sviluppo delle competenze; 3,3 miliardi per alloggi sostenibili; 3,1 miliardi per la resilienza idrica, 1,2 miliardi per rafforzare la sicurezza energetica.

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