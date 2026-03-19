Migrazioni: Migrantes, un libro di La Monica e Mirabella su storia e identità dei Caminanti di Sicilia

Un libro su storia e identità dei Caminanti di Sicilia, una comunità nomade a lungo invisibile e fraintesa. Si intitola “Sacri, santi e inviolabili”, è scritto da Vittorio La Monica e Rita Mirabella ed è pubblicata nella collana “Quaderni Migrantes” di Tau editrice. Nel volume si raccontano i Caminanti insieme a loro, attraverso voci, ricordi e immagini che si intrecciano in un’unica narrazione corale. “Essi sono comunità, refrattaria e resiliente ‘alle forze disgreganti’ della nostra cultura massificante e ‘scartante’. Essi sono volti”, scrive nella prefazione l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, membro della Commissione episcopale per le migrazioni della Cei. “Questo lavoro ci apre nuovi orizzonti e ci chiede l’impegno di farci anche noi ‘Caminanti’, compagni di strada con chi, per vie spesso irte e accidentate – ma comunque, come le nostre, umane –, continua il proprio cammino esistenziale su una trazzera polverosa, su una provinciale o statale dell’isola e della penisola, piuttosto che negli anfratti della sua coscienza”. Fotografie in bianco e nero e parole restituiscono i cardini della loro esistenza: la famiglia come nucleo vitale, il ruolo spesso silenzioso ma centrale delle donne, i mestieri tradizionali, il gergo segreto del baccagghiu, l’organizzazione sociale, la spiritualità. Un racconto che dai carretti di fine Ottocento arriva fino a TikTok e all’iperconnessione dei nostri giorni, mostrando come i Caminanti stanno rimodellando la propria fisionomia. Le storie, i ricordi, le aspirazioni, le trasformazioni di questa comunità misteriosa arricchiscono il racconto della Sicilia (e dell’Italia intera) della voce di una popolazione rimasta finora ai margini. Rita Mirabella è fotografa e scrittrice che da anni documenta la vita e la cultura dei Caminanti di Sicilia; Vincenzo La Monica, scrittore e operatore sociale, è attivo da anni nel campo delle migrazioni presso la diocesi di Ragusa.

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