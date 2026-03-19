Geopolitica: Mattarella, “orizzonte non può essere quello di un mondo con barriere che impediscano di scegliere, incontrarsi, conoscere, essere liberi”

“L’orizzonte non può essere quello di un mondo con barriere di ogni genere che vi impediscano di scegliere, di incontrarvi, di conoscere, di essere liberi”. Lo ha affermato questa mattina – rivolgendosi ai giovani – il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa dell’Università di Salamanca.
“Oggi, per voi, questa libertà è una condizione che considerate – comprensibilmente – normale, acquisita, così come quella di vivere in pace”, ha proseguito il Capo dello Stato, evidenziando che “eppure, l’emergere di conclamate questioni di sicurezza, i soprassalti di chiusure identitarie, la pongono a rischio”. “Libertà è stata una conquista resa possibile e consolidata grazie al coraggio e alla visione dei padri d’Europa. Preservare e trasmettere gli spazi di libertà è compito di ogni generazione”, ha ammonito Mattarella: “Oggi è, dunque, compito che vi viene trasmesso. Nella conoscenza troverete strumenti per esercitare l’indispensabile spirito critico: vi darà la forza di essere quel vento che non conosce confini, come è proprio alla conoscenza. Il vento di cui il mondo ha bisogno”.
In precedenza, il presidente aveva ricordato che il Trattato sull’Unione europea le assegni le finalità: “la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile della Terra, la solidarietà e il rispetto reciproco tra i popoli, il commercio libero ed equo, l’eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani, la rigorosa osservanza e lo sviluppo del diritto internazionale, in particolare il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite”. “È missione che ci compete – ha evidenziato Mattarella – che riguarda le nostre società, i nostri ordinamenti. Distrarci oggi dalla sua applicazione significherebbe tradire la nostra cultura, i nostri popoli, abdicare al ruolo dell’Europa unita”.
Geopolitica: Mattarella, “orizzonte non può essere quello di un mondo con barriere che impediscano di scegliere, incontrarsi, conoscere, essere liberi”
“L’orizzonte non può essere quello di un mondo con barriere di ogni genere che vi impediscano di scegliere, di incontrarvi, di conoscere, di essere liberi”. Lo ha affermato questa mattina – rivolgendosi ai giovani – il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa dell’Università di Salamanca.