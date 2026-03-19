Diocesi: Caltanissetta, Via Crucis cittadina con le Vare animata dai giovani

Come ogni anno, da oltre venti, il venerdì precedente la quinta domenica di Quaresima, a Caltanissetta è dedicato alla Via Crucis cittadina con le Vare, simbolo della Settimana Santa nissena. Per volere del vescovo, mons. Mauro Russotto, tale pia pratica è animata dai giovani, appartenenti ai vari movimenti presenti nelle parrocchie cittadine. Per ogni Vara, raffigurante un mistero della Passione del Signore, viene preparata una meditazione sulla quale la comunità riunita si sofferma in preghiera. Ogni Comune della diocesi, invece, sul clichè del capoluogo episcopale, praticherà la Via Crucis innestandola in qualche tradizione propria della Settimana Santa. Un modo questo, per sentirsi tutti in unità pur nella molteplicità delle forme della pietà popolare. Quest’anno le meditazioni della Via Crucis con le Vare affrontano il tema della santità, fulcro della Lettera Pastorale del presule. Le meditazioni sono state scritte dai giovani delle varie realtà parrocchiali e dei movimenti ecclesiali, nonché dai seminaristi. Accanto al tema della santità, mons. Russotto invita ad unirsi al “grido del Santo Padre Leone XIV, affinché cessino le armi” e “con il Sole di Pasqua, per le sante piaghe del Signore, possa sorgere nel mondo un’iride di pace”. La consulta di pastorale giovanile, guidata dall’assistente p. Daniele Lombardo, ha espresso il proprio ringraziamento al Comune di Caltanissetta e all’Associazione “Giovedì Santo”, per la “fattiva” collaborazione alla realizzazione di “un alto momento di preghiera, assai partecipato e sentito dalla cittadinanza”. L’appuntamento è per Venerdì, 20 marzo, ore 20 in Cattedrale.

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