Parlamento Ue: istituito l’Ordine europeo al merito. Tra i laureati card. Parolin, Merkel, Zelensky, Bono e gli U2

(Strasburgo) “L’Europa è sempre stata costruita dalle persone. Colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per un futuro migliore per il nostro continente. Questo impegno europeo merita di essere celebrato. Con l’Ordine europeo al merito onoriamo coloro che non si sono limitati a credere nell’Europa, ma hanno contribuito a costruirla”. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha annunciato oggi a Strasburgo, con queste parole, il nuovo riconoscimento istituito dall’istituzione Ue. Metsola ha poi elencato i primi insigniti; i laureati saranno invitati a una cerimonia ufficiale di conferimento che si terrà durante la sessione plenaria del 18-21 maggio a Strasburgo. È seguito l’Inno europeo eseguito dall’Orchestra giovanile dell’Unione europea (durante il quale i deputati sovranisti non si sono alzati in piedi, come tutti gli altri eurodeputati).

I laureati sono stati selezionati dal Comitato di selezione dell’Ordine, composto dalla presidente Metsola, dalle vicepresidenti del Parlamento europeo Sophie Wilmès ed Ewa Kopacz, e da Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ed Enrico Letta. Le proposte di nomina sono provenute da capi di Stato o di governo, presidenti dei parlamenti nazionali e presidenti delle istituzioni dell’Ue.

Sono stati nominati Membri distinti dell’Ordine europeo al merito: Angela Merkel, ex cancelliera federale della Germania; Lech Wałęsa, ex leader di Solidarnosc ed ex Presidente della Repubblica di Polonia; Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina.

Sono stati nominati Membri onorari dell’Ordine europeo al merito: Valdas Adamkus, ex Presidente della Lituania; Jerzy Buzek, ex primo ministro della Polonia ed ex presidente del Parlamento europeo; Aníbal Cavaco Silva, ex Presidente ed ex primo ministro del Portogallo; Sauli Niinistö, ex Presidente della Finlandia ed ex presidente del Parlamento finlandese; Pietro Parolin, cardinale e Segretario di Stato della Santa Sede; Mary Robinson, ex Presidente dell’Irlanda ed ex Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova; Javier Solana y de Madariaga, ex Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza comune; Wolfgang Schüssel, ex cancelliere federale dell’Austria; Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca centrale europea.

Sono stati nominati Membri dell’Ordine europeo al merito: José Andrés, chef e fondatore della Oon “World Central Kitchen”; Giannis Antetokounmpo, cestista; Marc Gjidara, avvocato e studioso; Sandra Lejniece, medico, scienziata e leader accademica; Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani; Viviane Reding, ex vicepresidente della Commissione europea, ex membro della Camera dei deputati del Lussemburgo ed ex deputata al Parlamento europeo; Paul David Hewson, noto come Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton and Laurence Joseph Mullen Jr, musicisti e membri del gruppo irlandese U2.

