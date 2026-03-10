Ordine di Malta: l’inviato speciale del Regno Unito per la libertà di religione ricevuto oggi dal Gran Cancelliere

(Foto Ordine di Malta)

Il Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, ha ricevuto oggi, 10 marzo, al Palazzo Magistrale David Smith MP, inviato speciale del Regno Unito per la libertà di religione o di credo. L’incontro, riferisce una nota dell’Ufficio stampa dell’Ordine di Malta, ha rappresentato un’importante occasione di scambio di vedute e valutazioni sulle tematiche della libertà religiosa, dell’assistenza umanitaria e della cooperazione internazionale. Il Gran Cancelliere ha espresso apprezzamento per l’attenzione che il Regno Unito dedica alla tutela della libertà di religione, considerata una priorità della diplomazia britannica e un elemento fondamentale per la costruzione di società pluralistiche e pacifiche. Paternò ha inoltre illustrato l’impegno dell’Ordine di Malta nella promozione del dialogo interreligioso e della libertà di credo. Pur mantenendo una forte identità cattolica, l’Ordine “opera tradizionalmente secondo il principio di neutralità nell’assistenza umanitaria, offrendo aiuto a chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla fede o dall’appartenenza etnica o politica. In molti progetti dell’Ordine, come ad esempio in Medio Oriente, personale e beneficiari appartengono a diverse confessioni religiose, contribuendo a creare esempi concreti di cooperazione e convivenza”. Nel corso dei colloqui è stata ribadita la soddisfazione per il rafforzamento dei rapporti istituzionali tra il Sovrano Ordine di Malta e il Regno Unito, anche alla luce della firma del Memorandum d’Intesa del 9 ottobre 2024, che ha avviato relazioni ufficiali attraverso lo scambio di rappresentanti e ha aperto nuovi canali di cooperazione, in particolare nell’ambito delle attività umanitarie e degli interventi di emergenza nei teatri di crisi internazionali. Durante l’incontro è stata infine ricordata la partecipazione dell’Ordine di Malta nel dibattito internazionale sulla libertà religiosa, portata avanti anche attraverso iniziative con istituzioni e centri di ricerca, tra cui una serie di tavole rotonde che hanno coinvolto esperti internazionali di alto livello. In questo contesto, è stata valutata la possibilità di sviluppare ulteriori momenti di confronto congiunto su questi temi. A conclusione della visita, David Smith MP ha incontrato il Gran Maestro dell’Ordine di Malta Fra’ John T. Dunlap a testimonianza dell’impegno comune nella promozione del dialogo interreligioso per favorire percorsi di pace. Le organizzazioni dell’Ordine sono attive nel Regno Unito in numerosi programmi sociali e assistenziali. Tra questi figurano iniziative a sostegno di anziani, disabili, senzatetto e persone in percorso di recupero dalle dipendenze attraverso mense sociali, distribuzione di pasti e servizi di assistenza e reinserimento sociale in diverse città del Regno Unito, grazie anche all’impegno dei Companions of the Order of Malta.