Diocesi: Cagliari, domani il card. Repole interviene su “La fede cristiana nel mondo secolarizzato” per il ciclo incontri sul Concilio di Nicea

Sarà il card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, il relatore del prossimo appuntamento del percorso diocesano della Chiesa di Cagliari di approfondimento e riflessione teologica dal titolo “Tornare al fondamento della fede per trasmetterne la gioia”, promosso in occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea.

L’incontro si terrà domani, mercoledì 11 marzo, dalle 16.30 alle 18 nella sala Benedetto XVI della Curia arcivescovile di Cagliari (via Monsignor Cogoni 9). Il card. Repole interverrà sul tema “La fede cristiana nel mondo secolarizzato”.

Il ciclo di incontri , che proseguirà nei prossimi mesi, nasce dal desiderio di riscoprire il cuore della fede cristiana e di ripensare la testimonianza della Chiesa in un tempo segnato da profonde trasformazioni culturali e spirituali. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.

