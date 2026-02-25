Pontificie Opere Missionarie: i direttori europei riuniti in Austria per l’incontro annuale

I 32 direttori nazionali delle Pontificie Opere Missionarie in Europa si incontrano questa settimana in Austria. Fino a venerdì sono riuniti a Heiligenkreuz, vicino a Vienna, per il loro incontro annuale su invito del direttore di Missio Austria, Padre Karl Wallner. Tra i temi centrali della discussione, ulteriori riflessioni sulla revisione degli statuti internazionali delle Opere Missionarie e il centenario della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno. Duecento anni fa, la francese Pauline Jaricot (1799-1862) fondò il Movimento del Rosario, precursore delle Pontificie Opere Missionarie. In questo contesto, i direttori nazionali si confronteranno anche sulla spiritualità delle Pontificie Opere Missionarie. Mercoledì, il Nunzio Apostolico in Austria, l’Arcivescovo Pedro López Quintana, riceverà i rappresentanti di Missio a Vienna. In precedenza, celebreranno la Messa di mezzogiorno presso la Cattedrale di Santo Stefano insieme al Vescovo Ausiliare di Vienna, Franz Scharl. Le Pontificie Opere Missionarie dipendono dal Dicastero Vaticano per la Promozione dell’Evangelizzazione dei Bambini e comprendono quattro ministeri: l’Opera per la Propagazione della Fede, le Opere Missionarie dei Santi Apostoli Pietro per il Clero e l’Unione Missionaria. Le Pontificie Opere Missionarie hanno sedi in oltre 140 Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Austria. La Giornata Missionaria Mondiale, istituita nel 1926 da Papa Pio XI sarà celebrata quest’anno il 18 ottobre, ed è la più grande campagna di solidarietà dei fedeli cattolici in tutto il mondo. In questa giornata, le Pontificie Opere Missionarie raccolgono donazioni in tutti i continenti per l’opera sociale e pastorale della Chiesa nelle diocesi più povere del mondo.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /