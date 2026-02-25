Don Pippo Curatola, Ucsi Calabria, “ci esortava essenzialmente ad essere testimoni del Vangelo” e “persone veramente libere”

La sezione calabrese dell’Ucsi dedicata a Natuzza Evolo saluta “commossa il caro Don Pippo Curatola”, consulente ecclesiastico dell’Ucsi Calabria che si è spento lo scorso 23 febbraio. “Lo teniamo nel cuore come il più prezioso dei doni, la stessa Ucsi regionale non esisterebbe senza la sua determinazione e il suo sostegno in quel lontano 2005”, sottolinea la presidente Ucsi Calabria Santa Giannazzo. “Dire la Verità sempre” e dirla anche, e “soprattutto, quando costa, senza aver paura”: “questo ci esortava sempre a fare il nostro amato don Pippo che non

perdeva occasione per richiamarci all’impegno e alla responsabilità. Ci esortava essenzialmente – aggiunge Giannazzo – ad essere testimoni del Vangelo e, così, ad essere persone veramente libere”. Don Curatola è “stato per noi, e sempre sarà, la guida, l’amico, il confessore, il maestro che ogni persona dovrebbe avere accanto nel suo cammino di crescita nella fede”, sottolinea ancora la presidente Ucsi aggiungendo che “in ciascuno, Don Pippo vedeva il volto di Dio ed era felice se poteva, anche solo con un piccolo gesto o una parola, dare sollievo a chi chiedeva aiuto. Donare i sacramenti ai fedeli che ne avvertivano il bisogno era, poi, la sua missione più grande”. “Amato mio don Pippo – chiude Santa Giannazzo nel suo breve ricordo – grazie per tutti i tuoi insegnamenti e per la tua straordinaria amicizia, continua a custodirci nel tuo cuore e a pregare da lassù perchè sappiamo essere sempre testimoni attivi e credibili dei valori cristiani”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /