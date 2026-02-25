Diocesi: Mantova, un incontro pubblico per approfondire i temi del referendum sulla giustizia

Il Tavolo diocesano per il Bene comune di Mantova, insieme ad Azione cattolica, Agesci, Cngei, Forum Giovani e il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Padova, organizza un incontro pubblico per approfondire i temi del prossimo referendum sulla giustizia, attraverso un dialogo diretto e senza pregiudizi, venerdì 27 febbraio, alle ore 20,45, nell’aula magna del Centro pastorale diocesano, in via Cairoli n. 20 a Mantova.

Le ragioni del “sì” saranno presentate da Sebastiano Tosoni, presidente della sezione di Mantova della Camera penale distrettuale della Lombardia Orientale. Per le ragioni del “no” parlerà Enzo Rosina, già presidente del Tribunale di Mantova ed ex magistrato.

Modererà Luca Passanante, ordinario di diritto processuale civile all’Università di Brescia.

