Forum Famiglie: Reggio Calabria, Luciana Megali eletta presidente

Si è riunito, nei giorni scorsi, il Forum provinciale delle Associazioni familiari di Reggio Calabria per procedere al rinnovo delle cariche direttive. Al termine dei lavori assembleari, sono state elette alla guida del Forum Luciana Megali, nel ruolo di presidente, e Lucia Palumbo, vicepresidente. La nuova presidente è da anni impegnata nella pastorale familiare insieme al marito e si occupa di welfare familiare, maturando competenza ed esperienza nel sostegno e nella promozione della famiglia. Anche la neo vice presidente Lucia Palumbo è da oltre trent’anni impegnata nell’accompagnamento di minori in difficoltà come famiglia affidataria e nel sostegno alle famiglie fragili attraverso il servizio svolto all’interno della Caritas. L’assemblea ha inoltre espresso un ringraziamento ad Aldo Riso, che ha guidato il Forum per oltre dieci anni “con passione, competenza e spirito di servizio, rappresentando un punto di riferimento autorevole e costante per tutte le realtà associative del territorio”. Il nuovo direttivo si è detto pronto a “proseguire nel solco del lavoro fin qui svolto, con l’obiettivo di rafforzare la rete tra le associazioni presenti nel territorio, a intensificare il dialogo con le istituzioni locali e promuovere iniziative concrete a tutela e valorizzazione della famiglia perché, le famiglie non chiedono privilegi: chiedono continuità nella logica del progetto di vita”. “Viva” soddisfazione è stata espressa dal presidente del Forum Famiglie della Calabria Claudio Venditti che augura alle neo elette “buon lavoro in una provincia che fa dell’accoglienza e dell’impegno sociale il proprio tratto distintivo. Questo rafforza il ruolo del Forum a livello regionale”.

