Diocesi: Udine, oggi a Orlu, in Nigeria, consacrazione sacerdotale di don Aeneid Ugonna Ozuo

È una giornata di festa, quella odierna, per le Chiese di Udine e di Orlu, in Nigeria. Oggi, don Aeneid Ugonna Ozuo, giovane diacono della diocesi nigeriana ma formatosi nel seminario interdiocesano di Castellerio, viene consacrato sacerdote nella chiesa della sua parrocchia di origine, a Okwuabala, un sobborgo di Orlu. A rappresentare l’arcidiocesi di Udine, in Nigeria, don Cyriacus Maduawuchukwu Elelleh, parroco delle comunità del comune di Varmo, originario proprio della diocesi di Orlu.

Nato nel 1997 a Ihiomi, nello stato di Imo (situato a sud-est della Nigeria), Ugonna Ozuo è in Friuli dal 2018. In virtù di una convenzione tra le Chiese di Udine e di Orlu, ha compiuto l’intero percorso di studi nel seminario di Castellerio; in passato ha svolto servizio nella parrocchia di Basaldella e – attualmente – è in tirocinio pastorale nella parrocchia di Codroipo.

