Quaresima: Fidenza, la Lectio divina di mons. Vezzoli “Braccia distese sul mondo” dal 19 febbraio al 12 marzo

Nel tempo di Quaresima il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, presiederà in cattedrale la Lectio divina dal titolo “Braccia distese sul mondo”. Gli incontri, con inizio alle ore 20,30, si apriranno il 19 febbraio con la meditazione sulle tentazioni di Gesù nel deserto (Mt 4,1-11) e proseguiranno il 26 febbraio con la Trasfigurazione (Mt 17,1-9); il 5 marzo al centro l’incontro con la donna di Samaria (Gv 4,5-42), il 12 marzo la guarigione del cieco nato (Gv 9,1-41), per concludere il 19 marzo con la risurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-45).