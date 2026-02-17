Patti Lateranensi: card. Parolin, “grazie al Governo per l’attenzione ai temi che stanno a cuore alla Chiesa”

“È sempre un momento molto importante. Abbiamo fatto un resoconto delle crisi che lacerano il mondo”. Cosi il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha commentato l’andamento del tradizionale bilaterale Italia-Santa Sede, a Palazzo Borromeo, per l’anniversario dei Patti Lateranensi. Riguardo all’Italia, ha riferito il cardinale, “c’è stato un ringraziamento per l’attenzione del Governo a tematiche che stanno a cuore alla Chiesa, soprattutto per i provvedimenti a favore della famiglia, per l’attenzione al tema dell’occupazione, della disabilità e delle carceri. Su tutti questi temi ci sono dei tavoli di lavoro con la Cei su cui lavoriamo più strettamente e sui quali si sono fatti molti passi avanti”.

