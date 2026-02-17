Malattie rare: Iss e Uniamo Fimr, il 19 febbraio a Roma convegno scientifico-divulgativo, premiazione di un contest e mostra virtuale

“Arte e scienza per le malattie rare” è il tema del convegno in programma il 19 febbraio a Roma per iniziativa del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto superiore di sanità e di Uniamo Federazione italiana malattie rare (Fimr). L’iniziativa – che si colloca all’interno delle celebrazioni della XIX Giornata delle malattie rare (Rare Disease Day – RDD 2026) – “è un evento scientifico-divulgativo dedicato alle Health Humanities, per mettere in luce come la contaminazione tra arti, discipline umanistiche e scienze possa contribuire alla promozione della salute”, spiegano i promotori.

Il convegno esplora in particolare il ruolo del gioco, degli strumenti ludici e digitali e delle pratiche partecipative come spazi di cura, apprendimento e relazione, con particolare attenzione all’età evolutiva e al coinvolgimento dei giovani, valorizzando approcci innovativi applicabili sia in ambito clinico sia educativo. L’evento include la premiazione dell’edizione 2026 del contest “Rare Reels: Pegaso goes digital!” dedicato alla narrazione delle malattie rare attraverso il linguaggio audiovisivo e digitale, nello specifico quello dei reels per i social media. In occasione del convegno sarà possibile visitare la mostra virtuale “Fondo rari: scienza, arte e scoperte di giovani geniali”.

