San Francesco di Sales: mons. Spina (Ancona-Osimo), “impegnarsi affinché l’Intelligenza artificiale serva alla causa della fraternità e della pace”

“San Francesco di Sales, vostro patrono, grande comunicatore, con la sua saggezza e sapienza aveva colto il meglio di come comunicare, ai toni polemici e aspri aveva saputo trovare la via nuova del dialogo e della dolcezza seguendo la massima: ‘Se sbaglio, voglio farlo per troppa bontà piuttosto che per troppo rigore'”. Lo scrive mons. Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, delegato per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Conferenza episcopale marchigiana (Cem), in un messaggio rivolto ai giornalisti e agli operatori della comunicazione, in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales (24 gennaio).

Il presule ricorda il tema scelto da Leone XIV per per la 60ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Custodire voci e volti umani”. “È necessario e urgente che, nella giornata in cui si celebra la memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione, accogliamo l’invito del Papa a contribuire, ognuno nel suo ambito, a garantire che i progressi nello sviluppo di forme di Intelligenza artificiale ‘servano in definitiva alla causa della fraternità umana e della pace nel mondo’, cioè a costruire la Civiltà dell’amore e della pace”.

