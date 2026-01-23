Protezione civile: Roma, il 26 gennaio la consegna del Premio nazionale “Giuseppe Zamberletti”

Foto Calvarese/SIR

Lunedì 26 gennaio (ore 16), presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, a Roma, si svolgerà la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti istituiti nell’ambito della prima edizione del Premio nazionale “Giuseppe Zamberletti”. All’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, interverranno il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. “Quest’anno – spiega il Prefetto Ciciliano – ricade il 50° anniversario del terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 1976, l’evento emergenziale dal quale prese avvio, grazie alla visione strategica e alla lungimiranza del compianto Giuseppe Zamberletti, allora Commissario straordinario di Governo, il percorso istituzionale ed operativo che ha portato alla creazione dell’attuale Servizio Nazionale di protezione civile. Per questo motivo, al fine di rendere un doveroso omaggio al Padre fondatore della moderna protezione civile italiana, ponendo anche le basi per la costituzione di un modello europeo, abbiamo ritenuto opportuno istituire questo riconoscimento”. I premi verranno assegnati nell’ambito di quattro sezioni – istituzioni, volontariato, scienza e tecnica e amministrazioni dello Stato – ai soggetti individuati dalla commissione composta da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, del mondo accademico e scientifico nell’ambito delle discipline afferenti alle tematiche di protezione civile, dei sistemi regionali di protezione civile, delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, delle strutture operative nazionali e da personalità di indiscussa e riconosciuta capacità, moralità ed indipendenza che hanno operato nell’ambito del sistema nazionale della protezione civile.