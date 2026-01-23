Piattaforme: Play2000, da domani disponibile una nuova serie di podcast “Fuochi accesi. L’Italia delle aree interne”

(Foto Tv2000)

“Fuochi accesi. L’Italia delle aree interne” è la nuova serie podcast original su Play2000, l’app di Tv2000 e inBlu2000, realizzata da Chora Media che racconta un’Italia lontana dalle metropoli ma centrale per comprendere il futuro del Paese. Un viaggio tra i piccoli Comuni distanti dalle grandi città, alla scoperta di chi mantiene vivi i luoghi e l’identità dei territori, tra chi ha scelto di restare, di tornare o di arrivare per la prima volta in queste aree.

La serie, disponibile dal 24 gennaio, scritta e raccontata da Giulia Valeria Sonzogno, attraversa comunità che resistono allo spopolamento trasformando fragilità in possibilità. Dalle pratiche di partecipazione dal basso ai festival culturali, dall’accoglienza diffusa alle nuove forme di welfare comunitario, ‘Fuochi accesi’ mostra territori vivi e in trasformazione, dove abitare diventa un atto politico e immaginare il futuro un esercizio collettivo.

Il primo episodio, intitolato “Patto di fiume”, porta gli ascoltatori nella Valle del Simeto, ai piedi dell’Etna, dove dieci Comuni hanno scelto di trasformare una protesta ambientale in un progetto collettivo di futuro. Attraverso le voci di Carmelo e Medea, l’episodio racconta la nascita del Patto di Fiume: un’esperienza di governance partecipata che unisce cittadini, università e istituzioni in una storia di cittadinanza attiva, fiducia e politiche costruite dal basso per contrastare spopolamento e fragilità ambientale.

Per il secondo episodio si va in Abruzzo. Nell’Appennino abruzzese, a Gagliano Aterno, l’abitare diventa una scelta quotidiana e collettiva. Chiara e Raffaele raccontano cosa significa vivere, crescere e costruire comunità in un piccolo paese di montagna segnato dal sisma. Tra mutuo aiuto, neo-popolamento e comunità energetiche, l’episodio mostra come le aree interne possano essere laboratori di futuro, dove la cura delle relazioni è la vera infrastruttura.

La Basilicata protagonista del terzo episodio. A Salandra un festival di cinema documentario riaccende piazze e relazioni in un territorio segnato dallo spopolamento. Tra partenze e ritorni, Raffaele, Nicola e Claudia raccontano come la cultura possa diventare un’infrastruttura sociale capace di tenere insieme le persone. L’episodio esplora il valore del restare, del tornare e del creare spazi di incontro dove mancano servizi essenziali.

Nel quarto episodio si offre uno sguardo d’insieme. Dalle singole storie a uno sguardo sull’Italia interna nel suo insieme. Con Filippo Tantillo e Angelo Moretti, l’episodio riflette su politiche pubbliche, spopolamento e accoglienza nei piccoli comuni. Le aree interne emergono come luoghi dinamici, attraversati da nuove forme di vita e di welfare comunitario. Non margini da abbandonare, ma spazi decisivi per immaginare il futuro del Paese.