Povertà e informazione: il 19 gennaio Caritas italiana presenta a Roma il rapporto “Taglio basso”

(Foto Caritas)

Sarà presentato lunedì 19 gennaio, alle ore 14,30 a Roma nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il rapporto “Taglio basso. Come la povertà fa notizia”, promosso da Caritas Italiana e realizzato in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia. La ricerca analizza il modo in cui la povertà e le diverse forme di esclusione sociale vengono rappresentate nei media italiani. Lo studio prende in esame la copertura dei principali telegiornali di prima serata, di un ampio campione di talk show televisivi e dei contenuti social di alcuni giornalisti e influencer, nel periodo compreso tra settembre 2024 e giugno 2025. Ne emerge una presenza spesso episodica e marginale del tema, accompagnata da letture riduttive e unidimensionali, da un uso limitato di dati e fonti qualificate e da una frequente associazione della povertà a cornici emergenziali, securitarie o stereotipate. Dopo i saluti di Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, il rapporto sarà presentato da Monia Azzalini, ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia. Seguirà il confronto con Paolo Valente, vicedirettore di Caritas Italiana, Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio e componente della Giunta esecutiva Fnsi, e Annamaria Graziano del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. A concludere i lavori sarà don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, che richiama il ruolo dei media nel dare voce ai diritti negati e alle istanze che emergono dalle situazioni di povertà. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Ucsi Lazio, è accreditato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio per la formazione deontologica.